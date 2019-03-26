Ялта и концерн "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве
|13:41 18.04.2019
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|Крым
Оккупационные "власти" Ялты и акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития.
Соглашение было подписано сегодня, 18 апреля, в рамках ялтинского "международного экономического форума", передает Крыминформ.
Концерн и оккупационная администрация Ялты намерены проводить совместные мероприятия, направленные на внедрение в жилищно-коммунальное хозяйство города современных инновационных разработок, на улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению и повышение показателей энергоэффективности – отмечается в документе.
Соглашение подписали заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров и глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов.
Также "партнеры" договорились взаимодействовать при "выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производстве и реализации высокотехнологичной гражданской продукции".
Кроме того, "достигнута договоренность" о взаимодействии "в целях создания благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов на территории Ялты, в том числе о совместном участии в реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и импортозамещения", пишет издание.
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