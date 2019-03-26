Ялта и концерн "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве

13:41 18.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Ялты и акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. 

Соглашение было подписано сегодня, 18 апреля, в рамках ялтинского "международного экономического форума", передает Крыминформ.

Концерн и оккупационная администрация Ялты намерены проводить совместные мероприятия, направленные на внедрение в жилищно-коммунальное хозяйство города современных инновационных разработок, на улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению и повышение показателей энергоэффективности – отмечается в документе.

Соглашение подписали заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров и глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов.

Также "партнеры" договорились взаимодействовать при "выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производстве и реализации высокотехнологичной гражданской продукции".

Кроме того, "достигнута договоренность" о взаимодействии "в целях создания благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов на территории Ялты, в том числе о совместном участии в реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и импортозамещения", пишет издание.



Ещё на эту тему:

12:01 18.04.2019
Оккупанты сообщают о подписании на Ялтинском форуме соглашения о строительстве нового КДП аэропорта Симферополь
12:21 16.04.2019
Оккупанты обещают на экономическом форуме в Ялте подписать инвестсоглашений на 7 млрд рублей
10:01 10.04.2019
На реконструкцию "Ялтинской трассы" оккупанты просят у России 103 млрд рублей
16:41 05.04.2019
Оккупанты заявляют о "крупных индийских инвесторах"
15:41 04.04.2019
Оккупанты проверят использование средств российского бюджета на реконструкцию крымского аэропорта Бельбек
15:21 04.04.2019
Счетная палата проверит использование средств бюджета при строительстве ТЭС в окупированном Крыму
17:21 29.03.2019
Российским налоговикам за счет бюджета отремонтируют корпус санатория в Ялте
14:01 26.03.2019
"Инвестор из Сибири" обещает построить в оккупированном Крыму пять "заводов" по производству кваса
11:01 22.03.2019
Оккупанты сообщают о пополнении бюджета Симферополя на 10 млн рублей за счет инвестпроектов
15:21 04.03.2019
Реконструкция ВПП аэропорта в оккупированном Симферополя идет с отставанием
13:21 19.02.2019
2300 лифтов в оккупированном Крыму заменят и отремонтируют за деньги российских налогоплательщиков
16:41 18.02.2019
Оккупационные "власти" Феодосии рассказали об инвестпроектах и "единичном инвесторе"
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
18:01 18.04.2019
Южная Корея конфисковала российское судно, которое повредило мост / Видео
15:21 18.04.2019
Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций
14:01 18.04.2019
Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard
13:21 18.04.2019
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Все новости страны
Румыния Румыния
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Все новости страны
Турция Турция
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
14:21 18.04.2019
Турция создала свою систему управления и связи с беспилотниками
20:21 17.04.2019
Вибори в Стамбулі: мандат мера отримує опозиціонер
19:01 17.04.2019
США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
Все новости страны
Украина Украина
20:41 18.04.2019
Оккупанты анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
20:21 18.04.2019
«Ялтинский экономический форум» – оккупанты надеются прорвать политическую блокаду
20:01 18.04.2019
В РФ "обескуражены" реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму: "обвиняемых в терроризме назвали журналистами"
19:41 18.04.2019
НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс