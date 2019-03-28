Оккупированный Крым наладил "торгово-экономические отношения" с непризнанной Осетией
|14:41 18.04.2019
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|Крым
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "президент" непризнанной Осетии Анатолий Бибилов подписали соглашение о сотрудничестве правительств двух "республик" в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Документ был подписан в рамках V "Ялтинского международного экономического форума", сообщает РИА Новости.
"Документ" затрагивает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Кроме того, стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения на 2019-2022 годы.
При этом Аксенов заявил, что данный "документ" просто формализует отношения с непризнанной Осетией.
В свою очередь Анатолий Бибилов выразил уверенность, что шаги, которые делают навстречу друг другу оккупированный Крым и непризнанная Осетия, будут способствовать "еще большему сближению и углублению сотрудничества между республиками".
Также состоялось подписание соглашения о побратимстве между непризнанным Цхинвалом и оккупированным Россией городом Керчь.
V Ялтинский "международный экономический форум" проходит 18-20 апреля в Ялте.
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