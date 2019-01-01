17 квітня 2019 року в казенному підприємстві "Морська пошуково-рятувальна служба" відбулась спільна нарада з питань Єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у зоні відповідальності України (Системи моніторингу).

Нарада відбулася відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 25.04.2012 № 221 із змінами згідно наказу від 18.08.2017 № 284, повідомляє «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» на сторинці FB.

У нараді взяли участь директор КП "МПРС" Віктор Сударев, в.о. начальника ДУ «Держгідрографія» Олександр Щипцов та начальник філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» Олександр Голодницький, при залученні відповідних технічних фахівців.

Представники кожного з відомств презентували аналіз власних мереж Базових станцій АІС.

Під час наради були розглянуті різні робочі питання, включаючи і питання визначення переліку базових станцій АІС (найбільш ефективних, що відповідають прийнятим загальним критеріям) від кожного Суб’єкту Системи моніторингу для формування єдиного сумарного потоку даних на сервер МАRЕΣ.

Визначена стратегія подальших спільних дій, щодо оновлення функціонуючої відомчої мережі Базових станцій АІС.

За результатами наради учасники домовились про співпрацю та подальшу конструктивну роботу.