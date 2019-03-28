Морпехи и экипаж корабля ЧФ оккупантов отработали погрузку морского десанта
|12:41 18.04.2019
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|Крым
Морские пехотинцы и экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота страны-агрессора «Цезарь Куников» совместно отработали организацию погрузки солдат и техники на борт.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.
В сообщении сказано, что морские пехотинцы и экипаж корабля отработали организацию погрузки на БДК бронетранспортёров БТР-82А и личного состава. Основное внимание в ходе тренировок было уделено совершенствованию военнослужащими личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, ее размещению и креплению.
В пресс-службе отметили, что при погрузке техники и личного состава снимались временные нормативы. Кроме того, оценивалась правильность действий членов экипажей боевых машин.
Занятия проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделений Черноморского флота.
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