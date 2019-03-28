Морские пехотинцы и экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота страны-агрессора «Цезарь Куников» совместно отработали организацию погрузки солдат и техники на борт.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.

В сообщении сказано, что морские пехотинцы и экипаж корабля отработали организацию погрузки на БДК бронетранспортёров БТР-82А и личного состава. Основное внимание в ходе тренировок было уделено совершенствованию военнослужащими личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, ее размещению и креплению.

В пресс-службе отметили, что при погрузке техники и личного состава снимались временные нормативы. Кроме того, оценивалась правильность действий членов экипажей боевых машин.

Занятия проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделений Черноморского флота.