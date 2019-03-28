Несколько десятков групп спецназа Южного военного округа (ЮВО) в ходе мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование на незнакомой площадке приземления в предгорной местности в Адыгее.

Десантирование осуществлялось ночью на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с пятисекундной задержкой раскрытия купола, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После высадки группам спецназа было необходимо в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

На земле спецназовцы выполнят около 20 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводится не более трех суток. Особенность марш-броска заключается в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.

В плановых мероприятиях боевой подготовки принимает участие около 300 военнослужащих, задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.