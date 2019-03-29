Новый диспетчерский пункт почти за 900 млн рублей построят в аэропорту аннексированного Симферополя.

Инвестиционное соглашение сегодня, 18 апреля, было подписано в рамках "ЯМЭФ-2019" между т.н. "Советом министров" оккупированного Крыма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и "международным" аэропортом Симферополь, передает Крыминформ.

Соглашение подразумевает, что Госкорпорация по ОрВД выступит инвестором строительства в аэропорту Симферополя диспетчерской вышки и вложит в проект 881,9 млн рублей, аэропорт Симферополь обеспечит реализацию проекта, а оккупационное "правительство" Крыма окажет сторонам всю необходимую помощь, в том числе в получении согласований и разрешений, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что командно-диспетчерский пункт будет представлять собой специализированное многоэтажное капитальное здание башенного типа.

Симферопольскую вышку планируется оснастить аэронавигационным оборудованием исключительно российского производства в соответствии со всеми международными стандартами. Внутри КДП будут оборудованы рабочие места авиадиспетчеров филиала «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также сотрудников Центра координации и управления ресурсами аэропорта.

Новая диспетчерская вышка будет передана в собственность Российской Федерации и закреплена на праве хозяйственного ведения за инвестором – ГК ОрВД. Строительство ведется в рамках инвестиционного проекта по развитию аэропортового комплекса Симферополя, включенного в федеральную целевую программу развития оккупированного Крыма.

Федеральная целевая программа развития оккупированных Крыма и Севастополя предусматривает выделение 12,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта Симферополь. Помимо строительства нового командно-диспетчерского пункта, эти средства направляются на строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3 200 метров. Полоса будет обеспечена радиомаячным оборудованием, которое позволит принимать самолеты практически в любых погодных условиях. Кроме того, на средства ФЦП будет построена сеть рулежных дорожек, очистные сооружения, инженерная инфраструктура, новая аварийно-спасательная станция, периметровое ограждение аэропорта с современными техническими средствами охраны и ряд других объектов. В 2018 году за счет средств ФЦП перед новым зданием пассажирского терминала аэропорта Симферополь был построен перрон для стоянки воздушных судов с сетью рулежных дорожек.