Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
|11:41 18.04.2019
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|Украина
Україна освоїла виробництво власного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун», призначеного для контролю та захисту морських кордонів.
Нещодавно він пройшов успішні випробування, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на AutoKrAZ.
Мобільний ракетний комплекс РК-360МЦ призначений для ураження надводних і наземних об’єктів противника на відстані до 300 км.
Уніфікована пускова установка УСПУ-360 базується на самохідному шасі 8х8 – КрАЗ-7634НЕ, вантажопідйомністю 27 т. Пускова установка призначена для розміщення, тимчасового зберігання, транспортування, підготовки до пуску та пуску ракет Р-360. Шасі спецвиробу оснащене потужним 460-сильним двигуном та автоматичною КПП із максимальним крутним моментом 2500 Н/м. Разом із трансмісією прохідного типу таке агрегатування дозволяє реалізувати високі тягово-динамічні характеристики автомобіля.
Компонувальна схема КрАЗ-7634НЕ – «кабіна перед двигуном», монтажна довжина рами 8080 мм, зовнішній мінімальний габаритний радіус повороту – 14 м. Перша та друга осі шасі – керовані, усі мости — ведучі. Кермовий механізм — інтегрального типу із гідропідсилювачем для зниження зусилля на кермовому колесі до 10 кгс. Повний привід усіх коліс забезпечує спецвиробу на цьому шасі експлуатацію в умовах бездоріжжя.
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