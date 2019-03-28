Захист оскаржить рішення суду Москви щодо продовження тримання під вартою військовополонених українських моряків
|11:21 18.04.2019
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|Крым
Лефортовський районний суд Москви 17 квітня в шести судових засіданнях розглянув клопотання СУ ФСБ Росії про продовження термінів тримання під вартою щодо 24 військовополонених українських моряків.
Про це повідомляє у facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків" адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що стосовно всіх військовополонених судді ухвалили рішення про задоволення клопотання слідства і продовження термінів тримання під вартою ще на три місяці - до кінця липня.
Постанови про продовження термінів тримання під вартою щодо кожного військовополоненого будуть оскаржені адвокатами у встановлений законом триденний термін, зазначає Полозов.
Нагадаєм, представники ЄС були присутніми на засіданні Лефортовського районого суду Москви, який продовжив термін утримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.
У звязку з цим Євросоюз знову виступив з вимогою негайного та безумовного звільнення українських моряків.
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