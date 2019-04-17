Депутат Європейського парламенту від Великої Британії Джулі Уорд приєдналася до закликів міжнародної спільноти до Росії звільнити усіх українських політв’язнів, зокрема, журналіста Романа Сущенка.

Як повідомляє "Європейська правда", такий заклик Уорд оприлюднила на своєму офіційному сайті у середу, 17 квітня.

За словами Уорд, вона та інші євродепутати отримали від Романа Сущенка відповідь на відправлені раніше листи. Євродепутат підкреслила, що Сущенко незаконно поміщений у в'язницю в Росії з політичних мотивів на 12-річний термін.

"Численні журналісти і активісти, такі як Олег Сенцов, були затримані російською владою за їхню роботу. Очевидно, що Росія нападає на свободу слова, і її дії проти журналістів піддаються різкій критиці", - зазначила євродепутат.

"Я приєднуюся до закликів до Росії звільнити всіх політичних в'язнів, які були затримані з моменту анексії Криму. Ми не можемо жити в світі, де свобода слова і журналістика так явно ігноруються", - наголосила вона.

Нагадаємо, уряд Великої Британії підготував регламент щодо санкцій проти Росії, який набуде чинності після того, як країна вийде зі складу Європейського союзу.