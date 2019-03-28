Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
|10:41 18.04.2019
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|Приднестровье
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), завершился этап слаживания рот проведением ротных тактических учений с боевой стрельбой.
В ходе данного этапа обучения военнослужащие провели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ около 200 часов. Завершился этап слаживания рот проведением ротных тактических учений с тремя мотострелковыми ротами, которым было оказано всестороннее обеспечение подразделением материального обеспечения и ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Стрельба на этапе слаживания рот велась из штатного вооружения БТР-70 и БРДМ-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также всех видов стрелкового оружия. Всего на данном этапе военнослужащие преодолели более 15000 километров и израсходовано более 100 тыс. боеприпасов и имитационных средств.
Следующим экзаменом для военнослужащих ОГРВ ПРРМ станет сдача контрольной проверки за зимний период обучения 2019 учебного года.
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