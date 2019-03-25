Клиенты как минимум трети банков РФ могут лишиться возможности пользоваться картами из-за западных санкций.

Об этом пишут “Известия“, передает Объектив.

Поэтому в Национальной системе платежных карт (НСПК) будут рекомендовать банкам РФ переходить на отечественное программное обеспечение. Регулятор уже информирует крупнейшие банки РФ об этом.

Также в ЦБ заявили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, “направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках“.

Напомним, что ранее клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и Mastercard.