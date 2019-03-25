Карты как минимум трети банков РФ могут заблокировать из-за санкций
|10:21 18.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Клиенты как минимум трети банков РФ могут лишиться возможности пользоваться картами из-за западных санкций.
Об этом пишут “Известия“, передает Объектив.
Поэтому в Национальной системе платежных карт (НСПК) будут рекомендовать банкам РФ переходить на отечественное программное обеспечение. Регулятор уже информирует крупнейшие банки РФ об этом.
Также в ЦБ заявили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, “направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках“.
Напомним, что ранее клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и Mastercard.
Ещё на эту тему:
13:01 17.04.2019
Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit
Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit
13:01 08.04.2019
Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
13:21 05.04.2019
Як працюють Кримські морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
Як працюють Кримські морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
08:41 28.03.2019
Держдеп США повідомив про нові, спільні з НАТО, санкційні заходи проти дій Росії в Криму і на Азовському морі
Держдеп США повідомив про нові, спільні з НАТО, санкційні заходи проти дій Росії в Криму і на Азовському морі
19:41 26.03.2019
Політв'язень Павло Гриб перебуває у критичному стані
Політв'язень Павло Гриб перебуває у критичному стані
12:01 25.03.2019
Немецкая партия решила "поднять вопрос" о пересмотре запрета на заход судов в порты оккупированного Крыма
Немецкая партия решила "поднять вопрос" о пересмотре запрета на заход судов в порты оккупированного Крыма
17:01 20.03.2019
Україна запровадила нові санкції проти РФ
Україна запровадила нові санкції проти РФ