У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
|10:01 18.04.2019
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|Румыния
У столиці Румунії відбулася конференція «Зміцнення східного флангу НАТО - виклики і стратегії для Балтійсько-Чорноморського регіону».
Конференція була організована Центром європейського політичного аналізу під патронатом президента Румунії Клауса Йоганніса, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Учасники форуму, військові експерти з Румунії, Болгарії, України, Молдови, Грузії та Туреччини, а також представники неурядових організацій особливу увагу приділили посиленню військової потужності, а також визначенню загроз і викликів, що постають перед НАТО і країнами Чорноморського та Балтійського регіонів.
Обговорювалися також загальні питання безпеки з погляду окремих членів Північноатлантичного Альянсу та можливості для стримування потенційних агресорів.
Не менш важливим, на думку учасників конференції, стало обговорення наявних можливостей для реалізації національних, регіональних і коаліційних стратегій задля досягнення рівноваги і стабільності в Балтійсько-Чорноморського регіоні та на східному фланзі НАТО.
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