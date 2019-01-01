У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО

10:01 18.04.2019 0 комментариев Румыния

У столиці Румунії відбулася конференція «Зміцнення східного флангу НАТО - виклики і стратегії для Балтійсько-Чорноморського регіону».

Конференція була організована Центром європейського політичного аналізу під патронатом президента Румунії Клауса Йоганніса, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

Учасники форуму, військові експерти з Румунії, Болгарії, України, Молдови, Грузії та Туреччини, а також представники неурядових організацій особливу увагу приділили посиленню військової потужності, а також визначенню загроз і викликів, що постають перед НАТО і країнами Чорноморського та Балтійського регіонів.

Обговорювалися також загальні питання безпеки з погляду окремих членів Північноатлантичного Альянсу та можливості для стримування потенційних агресорів.

Не менш важливим, на думку учасників конференції, стало обговорення наявних можливостей для реалізації національних, регіональних і коаліційних стратегій задля досягнення рівноваги і стабільності в Балтійсько-Чорноморського регіоні та на східному фланзі НАТО.



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