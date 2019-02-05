Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну

09:41 18.04.2019 0 комментариев Греция

Парламент Греції схвалив ініціативу про висунення вимог по виплаті репарацій до уряду Німеччини за руйнування в роки Другої світової війни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Афінсько-македонське агентство новин Reuters.

Рішення було прийнято переважною більшістю голосів. До початку голосування на підтримку цієї вимоги виступив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас. У зверненні до парламентаріїв він заявив, що намір уряду пред'явити зафіксоване письмово вимогу про виплату компенсації є "історичним і моральним обов'язком".

Ціпрас нагадав, що на рівні усних переговорів питання обговорюється, щонайменше, з 1995 року.

Афіни неодноразово піднімали питання про необхідність переоцінки збитку, понесеного Грецією в роки Другої світової війни і виплати відповідних компенсацій. Це питання було актуалізовано після того, як країна зіткнулася з важкою борговою кризою в 2010 році. Одним з основних кредиторів Афін виступала Німеччина.

У січні 2013 року робоча група Мінфіну Греції заявила, що справжня сума збитку перевищує вже виплачені репарації на 108 млрд євро. Ця сума, підкреслювали в відомстві, називається без урахування відсотків, накопичених за майже 70 років. Половина цих коштів припадає на кредит в 54 млрд євро, який Банк Греції надав Третьому рейху в 1942 році.

Пізніше питанням переоцінки втрат від окупації зайнявся парламент країни. У 2016 році парламентська комісія оцінила суму втрат вже в більш ніж 300 млрд євро.

Берлін наполягає на тому, що питання про репарації був вирішене угодами, укладеними ще до об'єднання Німеччини. Ще в 1960 році ФРН виплатила Греції 115 млн німецьких марок.

Нагадаємо, Греція і Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, які діють на сьогоднішній момент. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Зораном Заєвим



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