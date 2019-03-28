Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) підтверджує отримання запиту України щодо застосування тимчасових заходів з метою звільнення українських моряків, захоплених із застосуванням сили Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року.

"Я хотів би підтвердити, що 16 квітня 2019 року Україна подала запит до Трибуналу про призначення тимчасових заходів відповідно до пункту 5 статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права в спорі між Україною і Російською Федерацією про "недоторканність трьох українських військових кораблів і двадцяти чотирьох військовослужбовців на борту", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в прес-службі МТМП.

У прес-релізі, поширеному МТМП, також зазначається, що слухання щодо запитів про призначення тимчасових заходів зазвичай проводяться через два-три тижні після подання запиту в Трибунал. "Дата буде оголошена найближчими днями", - констатували в МТМП.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що запит про застосування тимчасових заходів спрямований на захист від серйозної і непоправної шкоди, якої буде завдано триваючим утриманням військово-морських суден України і триваючим утриманням і судовим переслідуванням їх військовослужбовців.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що відповідно до Конвенції ООН з морського права військово-морські судна і їх персонал мають абсолютний імунітет, який передбачає, що іноземні держави не можуть їх заарештовувати, затримувати і судити. "Захоплення Росією суден України в Чорному морі, триваюче утримування суден і членів їх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушують Конвенцію ООН з морського права", - підкреслили в МЗС.

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права за тимчасовими заходами щодо Росії для звільнення українських моряків і суден, захоплених унаслідок агресії РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року.