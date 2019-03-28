Міжнародний трибунал ООН отримав запит від України щодо полонених в РФ моряків

09:21 18.04.2019 0 комментариев Крым

Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) підтверджує отримання запиту України щодо застосування тимчасових заходів з метою звільнення українських моряків, захоплених із застосуванням сили Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року.

"Я хотів би підтвердити, що 16 квітня 2019 року Україна подала запит до Трибуналу про призначення тимчасових заходів відповідно до пункту 5 статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права в спорі між Україною і Російською Федерацією про "недоторканність трьох українських військових кораблів і двадцяти чотирьох військовослужбовців на борту", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в прес-службі МТМП.

У прес-релізі, поширеному МТМП, також зазначається, що слухання щодо запитів про призначення тимчасових заходів зазвичай проводяться через два-три тижні після подання запиту в Трибунал. "Дата буде оголошена найближчими днями", - констатували в МТМП.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що запит про застосування тимчасових заходів спрямований на захист від серйозної і непоправної шкоди, якої буде завдано триваючим утриманням військово-морських суден України і триваючим утриманням і судовим переслідуванням їх військовослужбовців.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що відповідно до Конвенції ООН з морського права військово-морські судна і їх персонал мають абсолютний імунітет, який передбачає, що іноземні держави не можуть їх заарештовувати, затримувати і судити. "Захоплення Росією суден України в Чорному морі, триваюче утримування суден і членів їх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушують Конвенцію ООН з морського права", - підкреслили в МЗС.

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права за тимчасовими заходами щодо Росії для звільнення українських моряків і суден, захоплених унаслідок агресії РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

 



Ещё на эту тему:

21:01 17.04.2019
Оккупанты подают иск к Украине в Международный уголовный суд
17:01 17.04.2019
Санкції щодо Криму будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться - президент Фінляндії
15:05 17.04.2019
У Гаазі призначили дату суду щодо порушень морського права
08:41 17.04.2019
Московський суд оштрафував мобільного оператора за карту Росії без Криму
15:01 16.04.2019
В РФ треть проданных по акции раннего бронирования авиабилетов приходится на оккупированный Крым
10:21 16.04.2019
Оккупированная Керчь подпишет договор о сотрудничестве с непризнанным Цхинвалом
12:01 15.04.2019
Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
08:21 15.04.2019
На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку окупованого Криму
08:01 15.04.2019
На «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу
18:01 12.04.2019
Після подій біля Керченської протоки Велика Британія спрямувала кораблі для місій НАТО і збільшила кількість військових
17:01 12.04.2019
Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
14:01 12.04.2019
МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
Все новости страны
Россия Россия
13:21 18.04.2019
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
12:21 18.04.2019
Спецназ ЮВО в Адыгее совершил десантирование и марш-бросок для проведения контрольных стрельб
09:01 18.04.2019
Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл
19:21 17.04.2019
Москва передала Мінську пропозиції щодо подальшої інтеграції країн
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
Все новости страны
Турция Турция
20:21 17.04.2019
Вибори в Стамбулі: мандат мера отримує опозиціонер
19:01 17.04.2019
США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
14:41 17.04.2019
Росатом ищет покупателя 49%-ной доли в строящейся АЭС в Турции
10:01 17.04.2019
США і Туреччина не змогли подолати розбіжності щодо С-400
Все новости страны
Украина Украина
13:41 18.04.2019
Ялта и концерн "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве
13:01 18.04.2019
Відбулась спільна нарада представників суб'єктів Єдиної системи моніторингу надводної обстановки
12:41 18.04.2019
Морпехи и экипаж корабля ЧФ оккупантов отработали погрузку морского десанта
12:01 18.04.2019
Оккупанты сообщают о подписании на Ялтинскоя форуме соглашения о строительстве нового КДП аэропорта Симферополь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс