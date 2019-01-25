Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл

09:01 18.04.2019 0 комментариев Россия

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл.

Публично об этом визите ни американские, ни российские власти не сообщали.

В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ.

По данным “Ъ”, это не первый визит Фионы Хилл в Москву в качестве советника президента США, однако о ее предыдущих поездках, как и о нынешней, общественности, по настоянию американской стороны, не сообщалось.

До прихода в администрацию президента США Фиона Хилл была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Будучи автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле», она неоднократно жестко высказывалась о властях РФ.

Весной 2018 года ходе одной из встреч Фиона Хилл сказала послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что в отношениях Москвы и Вашингтона «все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше».



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