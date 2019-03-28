ЄС відреагував на рішення "суду" РФ щодо полонених моряків і нагадав про санкції

08:41 18.04.2019 0 комментариев Крым

Представники ЄС були присутніми на засіданні Лефортовського районого суду Москви, який продовжив термін утримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.

У звязку з цим Євросоюз знову виступив з вимогою негайного та безумовного звільнення українських моряків.

Про це йдеться в заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу, передає Укрінформ.

«Делегація ЄС у Москві разом із кількома дипломатичними місіями ЄС спостерігали за ходом засідання міського суду Москви у Лефортово до моменту, коли слухання були оголошені закритими для громадськості. Військовослужбовці утримуються з 25 листопада 2018 року, відколи вони та їхні кораблі були захоплені поблизу Керченської протоки після використання Росією військової сили, яке було здійснено без жодних підстав», - зазначається у заяві ЄС.

У Євросоюзі нагадали, що поки моряки перебувають в ув’язненні, Росія повинна поважати їхнє право на юридичний захист, безперешкодний доступ консульських працівників. РФ також мусить забезпечити належну медичну допомогу кільком морякам, які дістали поранення під час захоплення.

«Євросоюз повторює, що очікує від Росії негайного та безумовного звільнення 24 захоплених українських моряків», - йдеться у заяві ЄС.

При цьому речник нагадує, що після подій навколо Керченської протоки Євросоюз розширив список офіційних осіб РФ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за дії щодо підриву або загроз територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в напрямку Азовського моря та у зворотному напрямку відповідно до міжнародного законодавства», - наголошується у документі.



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