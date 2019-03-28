ОБСЄ: Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима

08:21 18.04.2019 0 комментариев Крым

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує арешт активістів «Кримської солідарності» й закликає до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Дезіра, поширену прес-службою ОБСЄ.

Зокрема, він засудив постійне погіршення свободи висловлювання думок і безпеки журналістів на півострові. «Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль усіх дійових осіб ЗМІ і звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання або страху перед насильством», - йдеться в заяві Дезіра.

В ОБСЄ значили, що в Криму після обшуків 27 березня було заарештовано цивільних журналістів Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Ремзі Бекірова.

Крім того, Дезір висловив стурбованість арештом кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова, який з березня 2018 року залишається під вартою за звинуваченням у «публічному заклику до терористичної діяльності».

Як повідомлялося, ФСБ, МВС Росії і Росгвардія 27 березня провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячікова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Заарештованим Ремзі Бекірову, Різе Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову й Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Решту затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

29 березня російський омбудсмен щодо Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії.



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