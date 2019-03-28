Лефортівський суд Москви долучив до справи українських моряків, захоплених у Керченській протоці, резолюцію Парламентської асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Резолюція опосередковано визнає моряків військовополоненими.

Також до справи долучили звіт управління комісара ООН з прав людини.

Про це Громадському повідомив координатор адвокатів моряків Микола Полозов.

На попередніх засіданнях обвинувачення спиралося на те, що не надано жодних доказів того, що моряки є військовополоненими.

«Ну ось, цю ситуацію ми виправили, надали цю доповідь ООН», — сказав Полозов.

Зазначимо, що всім 24 морякам продовжили термін утримання під вартою до кінця липня.

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблібіля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада їх вивезли до СІЗО Москви.