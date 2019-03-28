Оккупанты подают иск к Украине в Международный уголовный суд
|21:01 17.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Постоянное представительство президента РФ в оккупированном Крыму готовит иск к Киеву за "провокацию ВМСУ в Керченском проливе".
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве в оккупированном Крыму Александр Молохов.
По словам Молохова, «в отличие от России, которая пресекла угрозу судоходству и защищала свои границы, именно Украина грубо нарушила международное право во время прорыва через Керченский пролив в Азовское море».
«Россия действовала исключительно в рамках международного и национального законодательства, в то время как со стороны Украины была очевидная провокация. Все доказательства этого имеются. Теперь у нас есть хороший повод для обращения с иском к украинским властям в Международный уголовный суд», – цитирует Молохова РИА Новости.
«Подача иска будет сопровождаться дополнительными разъяснениями представителями России мировому сообществу на всех международных площадках», - заверил Молохов.
Ещё на эту тему:
Санкції щодо Криму будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться - президент Фінляндії
У Гаазі призначили дату суду щодо порушень морського права
В РФ треть проданных по акции раннего бронирования авиабилетов приходится на оккупированный Крым
Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
Після подій біля Керченської протоки Велика Британія спрямувала кораблі для місій НАТО і збільшила кількість військових
Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму