Постоянное представительство президента РФ в оккупированном Крыму готовит иск к Киеву за "провокацию ВМСУ в Керченском проливе".

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве в оккупированном Крыму Александр Молохов.

По словам Молохова, «в отличие от России, которая пресекла угрозу судоходству и защищала свои границы, именно Украина грубо нарушила международное право во время прорыва через Керченский пролив в Азовское море».

«Россия действовала исключительно в рамках международного и национального законодательства, в то время как со стороны Украины была очевидная провокация. Все доказательства этого имеются. Теперь у нас есть хороший повод для обращения с иском к украинским властям в Международный уголовный суд», – цитирует Молохова РИА Новости.

«Подача иска будет сопровождаться дополнительными разъяснениями представителями России мировому сообществу на всех международных площадках», - заверил Молохов.