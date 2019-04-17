Кандидат від Республіканської Народної партії Туреччини (CHP) Екрем Імамоглу отримає в середу офіційний мандат Стамбульської столичної міської ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Імамоглу запросили до виборчої комісії після того, як вона відхилила заявку керівної Партії справедливості та розвитку (AKP) з проханням про перенесення надання мандату Імамоглу, доки Верховна виборча рада не розглянула скаргу АКР про порушення під час голосування.

Повторні підрахунки виборчими комісіями були завершені на початку середи.

Згідно з підсумковим підрахунком, Імамоглу випередив суперника з правлячої партії, колишнього прем'єр-міністра Біна Йилдирима на 13729 голосів.

Незважаючи на те, що Імамоглу офіційно почне виконувати обов'язки мера Стамбула, Верховна виборча рада ще має розглянути скаргу AKP з вимогою анулювати резлуьтати виборів та призначити нові.