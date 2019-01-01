Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек

20:01 17.04.2019 0 комментариев Греция

Разряд молнии поразил четырех человек, находящихся на Акрополе во время грозы. К счастью все остались живы и эвакуированы каретой скорой помощи.

Циклон, находящийся на территории Греции в эти дни, принес с собой дожди, ливни с градом и молниями. Только за одни сутки, 17 апреля, метеорологи зафиксировали от 10 до 12 тысяч ударов молний, а количество осадков достигло 30 мм, сообщают Русские Афины.

Одна из молний в среду ударила в храм Эрехтейон, находящийся на Акрополе, и поразила 2-х туристов и 2-х охранников, находящихся неподалеку. С различными степенями поражения электротоком пострадавшие от удара молнии были отправлены в больницу. Сообщается, что их жизнь вне опасности.

По данным Национальной обсерватории Афин, в столичном регионе Аттика за сутки, 17 апреля, произошло 700 ударов молний. Все они были зафиксированы во второй половине дня во вторник. 

Как сообщают метеорологи, на ближайшие дни в столице Греции сохраняется ненастная погода, ливни с порывами ветра до 4-5 бофор.

Некоторое улучшение погоды ожидается не раньше субботы, но хорошая погода продлится не более чем на 2-3 дня.

Температура на ближайшие три дня составит:  днем от 12 до 21 градусов Цельсия, ночью столбик термометра опустится до 10 градусов в городе и до 6 градусов в предгорных районах.

 



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