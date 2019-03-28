Політв’язня Джеппарова утримують в СІЗО з хворими на СНІД та туберкульоз – адвокат
|19:41 17.04.2019
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|Крым
Політв’язня Арсена Джеппарова утримують у ростовському СІЗО в одній камері з хворими на СНІД і туберкульоз.
У зв’язку з цим в генпрокуратуру РФ направлено скаргу і заяву на ім’я російського омбудсмена Тетяни Москалькової, повідомив адвокат Айдер Азаматов, передає Радио Свобода.
Він зазначив, що Джеппаров «в даний час утримується в СІЗО-1 міста Ростов-на-Дону в нелюдських умовах і з громадянами, які за словами самого Арсена, мають захворювання ВІЛ, СНІД».
«Будемо сподіватися, що наші зусилля будуть ефективними і порушені права Арсена будуть відновлені хоча б в СІЗО, і його переведуть в камеру з нормальними умовами утримання», – написав адвокат.
Обвинувачені у «справі Хізб ут-Тахрір». Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».
Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували у російський Ростов-на-Дону.
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів справи.
Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим.
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окупує.
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