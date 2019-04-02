США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
|19:01 17.04.2019
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|Турция
Анкара отримала від Вашингтона нову пропозицію щодо постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.
Про це повідомив заступник міністра оборони Туреччини Хулусі Акар після переговорів з виконуючим обов'язки міністра оборони США Патріком Шенаханом, передає УНІАН посилаючись на kommersant.
«Після різних етапів переговорів з приводу ЗРК Patriot США зробили нам нову пропозицію щодо системи ПРО, якої ми потребуємо. Зараз наші відомства і фахівці займаються детальним розглядом цієї пропозиції», - сказав Акар.
Він уточнив, що як тільки робота з вивчення пропозиції закінчиться, США отримають відповідь від Туреччини.
Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара може закупити другу партію російських систем С-400, якщо США відмовляться від продажу системи Patriot.
Крім того, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган говорив, що умови, які Вашингтон запропонував Анкарі з постачання протиракетних комплексів Patriot, гірші тих, що Росія запропонувала за контрактом на зенітні ракетні системи С-400.
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