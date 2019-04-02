Анкара отримала від Вашингтона нову пропозицію щодо постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.

Про це повідомив заступник міністра оборони Туреччини Хулусі Акар після переговорів з виконуючим обов'язки міністра оборони США Патріком Шенаханом, передає УНІАН посилаючись на kommersant.

«Після різних етапів переговорів з приводу ЗРК Patriot США зробили нам нову пропозицію щодо системи ПРО, якої ми потребуємо. Зараз наші відомства і фахівці займаються детальним розглядом цієї пропозиції», - сказав Акар.

Він уточнив, що як тільки робота з вивчення пропозиції закінчиться, США отримають відповідь від Туреччини.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара може закупити другу партію російських систем С-400, якщо США відмовляться від продажу системи Patriot.

Крім того, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган говорив, що умови, які Вашингтон запропонував Анкарі з постачання протиракетних комплексів Patriot, гірші тих, що Росія запропонувала за контрактом на зенітні ракетні системи С-400.



