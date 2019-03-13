В первом квартале Мариупольский порт сократил грузооборот на 4,9%
|18:41 17.04.2019
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|Украина
Мариупольский морской порт в январе-марте 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% — до 1,269 млн тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), сообщают Порты Украины.
Перевалка экспортных грузов снизилась на 13,2% — до 1,093 млн тонн. Переработка импортных грузов увеличилась в 3,1 раза — до 174,1 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 1 тыс. тонкн.
Переработка наливных грузов, в частности, растительного масла составила 51,7 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 61,7% — до 386,76 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 29,4% — до 181,3 тыс. тонн, в том числе зерна — на 7%, до 127,2 тыс. тонн. Переработка строительных грузов увеличилась в 9,4 раза — до 179,7 тыс. тонн, руды — сократилась на 18,8%, до 6,9 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась на 21,5% — до 18,86 тыс. тонн.р
Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 24,1% — до 830,08 тыс. тонн. В частности, перевалка черных металлов снизилась на 24,1% — до 829,65 тыс. тонн, в том числе металлопроката — на 49,1%, до 131,85 тыс. тонн, чугуна — в 3,7 раза, до 49,5 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 0,3%, до 648,3 тыс. тонн. Перевалка промтоваров в ящиках и кипах сократилась в 4,8 раза — до 0,23 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 0,1 тыс. тонн, лесных грузов — 0,1 тыс. тонн.
Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».
Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.
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