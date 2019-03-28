«Суд» вынес приговор четырем фигурантам «дела Веджие Кашка»
|18:21 17.04.2019
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|Крым
«Киевский районный суд» Симферополя вынес приговор четырем фигурантам «дела Веджие Кашка».
Как сообщает «Крымская солидарность», Кязим Аметов, Руслан Трубач и Бекир Дегерменджи условно лишены свободы на три года (с испытательным сроком в три года), а Асан Чапух условно — на 3,5 года (также с испытательным сроком в три года). Именно столько и требовала сторона обвинения, передает QHA.
Во время слушания «судья» Михаил Белоусов предоставил последнее слово Руслану Трубачу.
Он как и другие фигуранты заявил, что не считает себя виновным.
Фигурантами «дела Веджие Кашка» являются четыре крымскотатарских активиста — 66-летний Асан Чапух, 52-летний Руслан Трубач, 58-летний Бекир Дегерменджи и 61-летний Казим Аметов, которые были задержаны в Симферополе 23 ноября 2017 года. Их обвиняли в вымогательстве денег у гражданина Турции Юсуфа Айтана.
Айтан в свою очередь забрал 7 тысяч долларов у семьи ветерана крымскотатарского движения 83-летней Веджие Кашка. Активисты вместе с Кашка пытались убедить гражданина Турции вернуть эти средства и назначили ему встречу в одном из кафе Симферополя. Однако в кафе по наводке Айтана грянули российские силовики и задержали активистов.
Во время задержания Веджие Кашка стало плохо. Женщине вызвали «скорую», по дороге в больницу она скончалась.
По версии адвоката Николая Полозова, который ведет собственное расследование смерти Кашка, причиной ее гибели были действия российских силовиков. В частности, в комментарии QHA media адвокат сообщил, что женщина умерла через 20 минут после удара прикладом автомата.
24 января 2019 года трех фигурантов дела отпустили под домашний арест в связи с состоянием их здоровья, четвертый обвиняемый Асан Чапух был переведен под домашний арест 10 октября 2018 года.
10 апреля в ходе прений условные сроки заключения четырем пожилым крымским татарам запросил назначить «прокурор». Он настаивал на виновности подсудимых, но просил принять во внимание смягчающие обстоятельства: преклонный возраст, положительные характеристики обвиняемых и отсутствие у них судимостей.
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