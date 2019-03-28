На міжнародній туристичній виставці у Казахстані з’явилася «республіка Крим»
|18:01 17.04.2019
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|Крым
В Казахстані на міжнародній туристичній виставці бере участь так зване російське «Міністерство курортів і туризму Республіки Крим», яке виставило свій стенд із написом «Республіка Крим».
Про це повідомляє посольство України в Казахстані, передає Главком.
Зазначається, що українське посольство звернулося до міністерства іноземних справ Казахстану з проханням припинити неправомірну присутність на виставці представників російської окупаційної адміністрації та закрити на виставці стенд із вивіскою «Республіка Крим».
Тим часом у соцмережах користувачі обурюються даним випадком.
«Республіка Крим? Серйозно? Стенд Республіки Крим на міжнародній туристичній виставці в Алмати?» - написала Zhanar Nurlybek у соцмережі Facebook.
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