В Казахстані на міжнародній туристичній виставці бере участь так зване російське «Міністерство курортів і туризму Республіки Крим», яке виставило свій стенд із написом «Республіка Крим».



Про це повідомляє посольство України в Казахстані, передає Главком.



Зазначається, що українське посольство звернулося до міністерства іноземних справ Казахстану з проханням припинити неправомірну присутність на виставці представників російської окупаційної адміністрації та закрити на виставці стенд із вивіскою «Республіка Крим».

Тим часом у соцмережах користувачі обурюються даним випадком.



«Республіка Крим? Серйозно? Стенд Республіки Крим на міжнародній туристичній виставці в Алмати?» - написала Zhanar Nurlybek у соцмережі Facebook.



