Українські військовополонений моряки не можуть бути затримані або піддані судовим розглядам з боку іноземних держав відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ України в Twitter, передає УНН.

"Сьогодні російське "судилище" ухвалило рішення про продовження терміну затримання 24 українських військовополонених. Ми хотіли б підтвердити, що військово-морські судна і їх екіпаж володіють повним імунітетом відповідно до Конвенції ООН з морського права і не можуть бути захоплені, затримані чи піддані судовим розглядам з боку іноземних держав", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський суд Москви розглядає клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою стосовно захоплених біля берегів Криму українських моряків.

Як повідомляв УНН, сьогодні Лефортовський суд задовольнив клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків до 24 липня.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.