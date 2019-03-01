В Україні починають будувати два КПВВ біля тимчасово окупованої території Криму
|17:21 17.04.2019
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|Крым
В Україні починають будувати два тимчасові контрольні пункти в'їзду/виїзду біля тимчасово окупованої території Криму і летовище на Дніпропетровщині.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
"ДП "Укрінтеравтосервіс" приступає до проектування та будівництва тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї "Каланчак" і "Чонгар" у Херсонській області", - зазначив міністр.
При цьому він додав, що Державне агентство інфраструктурних проектів починає проектування і будівництво летовища у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, в жовтні минулого року повідомлялося, що оновлені та переоснащені КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” можуть запрацювати вже наприкінці 2018 року.
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