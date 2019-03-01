В Україні починають будувати два КПВВ біля тимчасово окупованої території Криму

17:21 17.04.2019 0 комментариев Крым

В Україні починають будувати два тимчасові контрольні пункти в'їзду/виїзду біля тимчасово окупованої території Криму і летовище на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

"ДП "Укрінтеравтосервіс" приступає до проектування та будівництва тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї "Каланчак" і "Чонгар" у Херсонській області", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що Державне агентство інфраструктурних проектів починає проектування і будівництво летовища у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, в жовтні минулого року повідомлялося, що оновлені та переоснащені КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” можуть запрацювати вже наприкінці 2018 року.



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