В Україні починають будувати два тимчасові контрольні пункти в'їзду/виїзду біля тимчасово окупованої території Криму і летовище на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

"ДП "Укрінтеравтосервіс" приступає до проектування та будівництва тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї "Каланчак" і "Чонгар" у Херсонській області", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що Державне агентство інфраструктурних проектів починає проектування і будівництво летовища у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, в жовтні минулого року повідомлялося, що оновлені та переоснащені КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” можуть запрацювати вже наприкінці 2018 року.