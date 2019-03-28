Затриманий кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зв'язався з рідною сестрою і повідомив про своє місцезнаходження після тривалої відсутності зв'язку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кримської солідарності в Facebook.

"14.30 дня Раїм Айвазов по телефону зв'язався з рідною сестрою і повідомив, що він знаходиться на бульварі Франка і затриманий співробітниками ФСБ. Йому закидають статтю 205.5.2 частину другу КК РФ і включають до складу кримінальної справи за затриманим 27 березня 2019 року 23 кримським татарам мусульманам", - йдеться в повідомленні.

Раніше, адвокат з родичами виїхав для звернення в правоохоронні органи Криму про викрадення людини.

Нагадаємо, на адмінкордоні з Кримом ФСБ затримали кримськотатарського атівіста Раїма Айвазова. З ним не було зв'язку більше 7 годин.