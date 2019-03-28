Затриманий кримськотатарський активіст вийшов на зв'язок, він знаходиться в ФСБ
|15:41 17.04.2019
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|Крым
Затриманий кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зв'язався з рідною сестрою і повідомив про своє місцезнаходження після тривалої відсутності зв'язку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кримської солідарності в Facebook.
"14.30 дня Раїм Айвазов по телефону зв'язався з рідною сестрою і повідомив, що він знаходиться на бульварі Франка і затриманий співробітниками ФСБ. Йому закидають статтю 205.5.2 частину другу КК РФ і включають до складу кримінальної справи за затриманим 27 березня 2019 року 23 кримським татарам мусульманам", - йдеться в повідомленні.
Раніше, адвокат з родичами виїхав для звернення в правоохоронні органи Криму про викрадення людини.
Нагадаємо, на адмінкордоні з Кримом ФСБ затримали кримськотатарського атівіста Раїма Айвазова. З ним не було зв'язку більше 7 годин.
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