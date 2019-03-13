З початку року вантажопотік на морському транспорті України збільшився на 12%.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"У морській галузі ми проламали тренд фактично багатьох років – падіння, і за підсумками 2015-2018 років вийшли в невеликий плюс, а перші три місяці цього року показують зростання вантажопотоку більше ніж 12% і контейнери – 25%", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у морських портах України зросли обсяги перевалки вантажів. Головні драйвери зростання – вже традиційні – зернові, руда та контейнерні вантажі.

Морські порти України у першому кварталі цього року збільшили перевалку на 4,1 млн тонн.