Морський вантажопотік в Україні з початку року зріс на 12%
|16:41 17.04.2019
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|Украина
З початку року вантажопотік на морському транспорті України збільшився на 12%.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"У морській галузі ми проламали тренд фактично багатьох років – падіння, і за підсумками 2015-2018 років вийшли в невеликий плюс, а перші три місяці цього року показують зростання вантажопотоку більше ніж 12% і контейнери – 25%", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у морських портах України зросли обсяги перевалки вантажів. Головні драйвери зростання – вже традиційні – зернові, руда та контейнерні вантажі.
Морські порти України у першому кварталі цього року збільшили перевалку на 4,1 млн тонн.
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