Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД
|16:21 17.04.2019
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|Украина
Уряд України вийшов з військової угоди в рамках СНД.
Кабмін припинив дію "Угоди організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки", передає УНН.
Відмітимо, що угода діяла з 1995 року, а зміни до неї з 2001 року.
Як повідомлялося раніше, Україна не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД.
Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод.
Як зазначається, Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську, та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше.
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