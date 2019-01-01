Уряд України вийшов з військової угоди в рамках СНД.

Кабмін припинив дію "Угоди організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки", передає УНН.



Відмітимо, що угода діяла з 1995 року, а зміни до неї з 2001 року.

Як повідомлялося раніше, Україна не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД.

Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод.

Як зазначається, Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську, та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше.