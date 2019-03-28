Арбітраж Постійної палати третейського суду в Гаазі із 10 по 15 червня проведе в Гаазі слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на прес-службу суду.

Суд вирішив заслухати попередні заперечення Росії. Сторони вже представили письмові зауваження з фактичними доказами.

Вступна заява РФ призначена на понеділок, 10 червня, на 10-ту ранку. Вступна заява України - на вівторок, 11 червня, на 10-ту ранку.

Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, в Палаці миру.

Як повідомлялося, 16 вересня 2016 року Україна ініціювала провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.