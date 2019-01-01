Иордания решила отозвать своего посла из Румынии

16:01 17.04.2019 0 комментариев Румыния

Король Иордании Абдалла II принял решение отозвать посла в Румынии с 1 июня 2019 года.

Об єтом сообщила официальная газета правительства королевства, передает REGNUM.

«Король (Абдалла II) одобрил решение совета министров об отзыве в центр посла Сакра Абдаллы Малькауи из посольства в Румынии с 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина отзыва посла — решение Румынии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщалось, в конце марта Абдалла II отменил свой визит в Румынию. Иорданский монарх должен был посетить Бухарест для переговоров с официальными лицами страны, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе.



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