Фінський президент Саулі Нііністьо заявив Володимиру Путіну, що Москва сама винна в тому, що проти неї після анексії Криму ввели санкції.

Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву, зроблену у вівторок, 16 квітня, президентом Фінляндії під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі на форумі, присвяченому Арктиці, пише "Судебно-юридическая газета".

«Президент Фінляндії заявив Путіну, що Росія сама винна в санкціях, які проти неї ввели після анексії Криму», — сказано в повідомленні. Глава Фінляндії також підкреслив, що ці санкції будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться.

Зі свого боку, Путін відповів, що «форум присвячений Арктиці», і підкреслив, що не хотів би, щоби через «не прийняті вчасно заходи або злочинну бездіяльність Арктика перетворилася на щось на кшталт Криму, а Крим — на пустелю». Також Путін додав, що РФ має через санкції «значно менші» збитки, ніж Європа.

Як відомо, економічні санкції були введені проти Росії США, ЄС та деякими іншими країнами навесні 2014 року — після того, як РФ незаконно анексувала український півострів Крим та почала збройну агресію на сході України. Санкційні пакти кілька разів розширювалися та посилювалися.