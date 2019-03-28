Санкції щодо Криму будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться - президент Фінляндії
|17:01 17.04.2019
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|Крым
Фінський президент Саулі Нііністьо заявив Володимиру Путіну, що Москва сама винна в тому, що проти неї після анексії Криму ввели санкції.
Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву, зроблену у вівторок, 16 квітня, президентом Фінляндії під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі на форумі, присвяченому Арктиці, пише "Судебно-юридическая газета".
«Президент Фінляндії заявив Путіну, що Росія сама винна в санкціях, які проти неї ввели після анексії Криму», — сказано в повідомленні. Глава Фінляндії також підкреслив, що ці санкції будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться.
Зі свого боку, Путін відповів, що «форум присвячений Арктиці», і підкреслив, що не хотів би, щоби через «не прийняті вчасно заходи або злочинну бездіяльність Арктика перетворилася на щось на кшталт Криму, а Крим — на пустелю». Також Путін додав, що РФ має через санкції «значно менші» збитки, ніж Європа.
Як відомо, економічні санкції були введені проти Росії США, ЄС та деякими іншими країнами навесні 2014 року — після того, як РФ незаконно анексувала український півострів Крим та почала збройну агресію на сході України. Санкційні пакти кілька разів розширювалися та посилювалися.
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