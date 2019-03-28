Санкції щодо Криму будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться - президент Фінляндії

17:01 17.04.2019 0 комментариев Крым

Фінський президент Саулі Нііністьо заявив Володимиру Путіну, що Москва сама винна в тому, що проти неї після анексії Криму ввели санкції. 

Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву, зроблену у вівторок, 16 квітня, президентом Фінляндії під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі на форумі, присвяченому Арктиці, пише "Судебно-юридическая газета".

«Президент Фінляндії заявив Путіну, що Росія сама винна в санкціях, які проти неї ввели після анексії Криму», — сказано в повідомленні. Глава Фінляндії також підкреслив, що ці санкції будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться.

Зі свого боку, Путін відповів, що «форум присвячений Арктиці», і підкреслив, що не хотів би, щоби через «не прийняті вчасно заходи або злочинну бездіяльність Арктика перетворилася на щось на кшталт Криму, а Крим — на пустелю». Також Путін додав, що РФ має через санкції «значно менші» збитки, ніж Європа.

Як відомо, економічні санкції були введені проти Росії США, ЄС та деякими іншими країнами навесні 2014 року — після того, як РФ незаконно анексувала український півострів Крим та почала збройну агресію на сході України. Санкційні пакти кілька разів розширювалися та посилювалися.



Ещё на эту тему:

15:05 17.04.2019
У Гаазі призначили дату суду щодо порушень морського права
08:41 17.04.2019
Московський суд оштрафував мобільного оператора за карту Росії без Криму
15:01 16.04.2019
В РФ треть проданных по акции раннего бронирования авиабилетов приходится на оккупированный Крым
10:21 16.04.2019
Оккупированная Керчь подпишет договор о сотрудничестве с непризнанным Цхинвалом
12:01 15.04.2019
Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
08:21 15.04.2019
На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку окупованого Криму
08:01 15.04.2019
На «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу
18:01 12.04.2019
Після подій біля Керченської протоки Велика Британія спрямувала кораблі для місій НАТО і збільшила кількість військових
17:01 12.04.2019
Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
14:01 12.04.2019
МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму
11:41 12.04.2019
"Друзья Крыма" на форуме в Ялте будут решать, что делать с "незаконным санкционным режимом"
09:01 12.04.2019
Прем’єр Вірменії Пашинян уникнув відповіді на запитання, чий Крим
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4- х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
Все новости страны
Россия Россия
19:21 17.04.2019
Москва передала Мінську пропозиції щодо подальшої інтеграції країн
12:01 17.04.2019
Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
10:41 17.04.2019
Около 30 единиц современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
20:01 16.04.2019
«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
Все новости страны
Турция Турция
19:01 17.04.2019
США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
14:41 17.04.2019
Росатом ищет покупателя 49%-ной доли в строящейся АЭС в Турции
10:01 17.04.2019
США і Туреччина не змогли подолати розбіжності щодо С-400
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
Все новости страны
Украина Украина
19:41 17.04.2019
Політв’язня Джеппарова утримують в СІЗО з хворими на СНІД та туберкульоз – адвокат
18:41 17.04.2019
В первом квартале Мариупольский порт сократил грузооборот на 4,9%
18:21 17.04.2019
«Суд» вынес приговор четырем фигурантам «дела Веджие Кашка»
18:01 17.04.2019
На міжнародній туристичній виставці у Казахстані з’явилася «республіка Крим»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс