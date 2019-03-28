Московський "суд" залишив під вартою до липня 8 українських моряків
|15:21 17.04.2019
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|Крым
Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою чотирьом українським морякам Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову на три місяці — до 24 липня.
Так, "суд" задовольнив клопотання слідчих ФСБ РФ, передає кореспондент Громадського із зали суду.
Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.
Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.
Пізніше стало відомо, що "суд" у Москві залишив під вартою ще чотирьох українських моряків Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка. Їм продовжили запобіжний захід на три місяці — до 24 липня.
Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.
Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.
Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції є військовополоненими.
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