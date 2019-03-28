К лету 2019 года на территории ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" поставят ограждение, создадут 20 беседок для отдыха и спортивную площадку.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила "заместитель министра" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Алла Архангельская, передает РИА Новости.

"Мы ее облагородили. Там будут установлены 20 домиков-беседок для отдыха, под открытым небом будут установлены к началу курортного сезона тренажеры — спортивная площадка под открытым небом. Там, где люди копали себе ступеньки, чтобы спуститься к пляжу, установлены деревянные ступеньки. Начинаются работы по ограждению блоками в виде ранчо, где будут отмаркированы места для палаток, въезда", — рассказала она.

Вместе с тем Архангельская отметила, что после того, как ее "ведомство" приступило к "рекреационным работам" в Тихой бухте, оно начало получать в свой адрес много критических замечаний. Однако, как считает "замминистра", они не обоснованы.

В 2017 году Тихая бухта была передана в управление ГАУ "Управление ООПТ". Это произошло после ряда скандалов, связанных с попытками застройки ближайших территорий и ограничениями на посещение территории. При этом "благоустройством" ландшафтно-рекреационного парка занялось т.н. "Минэкологии" оккупированного Крыма.