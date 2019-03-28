Оккупанты "облагороили" заповедную Тихую бухту забором и двадцатью домиками
|15:01 17.04.2019
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|Крым
К лету 2019 года на территории ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" поставят ограждение, создадут 20 беседок для отдыха и спортивную площадку.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила "заместитель министра" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Алла Архангельская, передает РИА Новости.
"Мы ее облагородили. Там будут установлены 20 домиков-беседок для отдыха, под открытым небом будут установлены к началу курортного сезона тренажеры — спортивная площадка под открытым небом. Там, где люди копали себе ступеньки, чтобы спуститься к пляжу, установлены деревянные ступеньки. Начинаются работы по ограждению блоками в виде ранчо, где будут отмаркированы места для палаток, въезда", — рассказала она.
Вместе с тем Архангельская отметила, что после того, как ее "ведомство" приступило к "рекреационным работам" в Тихой бухте, оно начало получать в свой адрес много критических замечаний. Однако, как считает "замминистра", они не обоснованы.
В 2017 году Тихая бухта была передана в управление ГАУ "Управление ООПТ". Это произошло после ряда скандалов, связанных с попытками застройки ближайших территорий и ограничениями на посещение территории. При этом "благоустройством" ландшафтно-рекреационного парка занялось т.н. "Минэкологии" оккупированного Крыма.
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