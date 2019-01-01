Росатом ведет переговоры о продаже 49% в компании Akkuyu Nuclear, которая строит АЭС «Аккую», как с государственными, так и с частными компаниями Турции.

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает сайт Металлоснабжение и сбыт.

«Мы ведем переговоры как с государственными компаниями, так и с частными компаниями Турецкой Республики. До 49% мы готовы реализовать. Это невозможно сделать без разрешения турецкой стороны, поэтому правительство, конечно же, вовлечено в эти переговоры. И мы точно не будем торопиться. Во-первых, проект с ходом реализации, получением все большего количества лицензий становится все более и более привлекательным, а значит, дорожает для нас»,— сказал Алексей Лихачев.

По его словам, строительство АЭС идет в соответствие с графиком. Пуск первого блока запланирован в 2023 г.

Ранее Алексей Лихачев сообщал журналистам, что долю в проекте могут продать частями. В апреле глава Росатома рассказал о заинтересованности турецкого государственного энергохолдинга Elektrik Uretim As (EUAS) на покупку около 10% в проекте «Аккую».