Із затриманим ФСБ в окупованому Криму Раїмом Айвазовим немає зв'язку вже понад 12 годин. Родичі активіста заявили про викрадення людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"На пошуки Раима Айвазова до админгранице виїжджають родичі і друзі. Український пункт пропуску «Каланчак» затриманий на російському пункті пропуску кримськотатарський активіст досі не перетнув. З моменту його затримання минуло 12 годин. Досі про місце його перебування нічого не відомо", - повідомила "Кримська солідарність".

За словами дружини Айвазова, останнє смс-повідомлення вона отримала від чоловіка о 3 години ночі. У ньому він повідомив, що його затримали й не пропускають, оскільки очікують приїзду «людини для бесіди». На даний час телефон активіста «поза зоною».

Родичі зниклого заявили про викрадення Айвазова в екстрену службу поліції.

Дружина Айвазова також повідомила про зникнення чоловіка в "прокуратуру" Криму. Заяву прийняла черговий "прокурор" Моісеєва Н.В.

Як повідомляялось, сьогодні вночі на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом на КПВВ "Каланчак" ФСБ затримала кримськотатарського активіста Раїма Айвазова. Житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району займався організацією передач до Ростова-на-Дону, де в СІЗО утримуються заарештовані в Криму політв'язні. Силовики приховують місцезнаходження Айвазова.