Порт "Южний" перейменували в "Південний"
|14:21 17.04.2019
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|Украина
Кабінет міністрів на засіданні у середу, 17 квітня, вирішив перейменувати морський торговий порт "Южний" в "Південний".
Згідно з пояснювальною запискою до відповідної постанови Кабміну, це дозволить уникнути застосування в правових актах Кабміну іноземних слів і змішування українського з іншою мовою, пише ZN,UA.
Згідно з постановою в ряді документів Кабміну також будуть замінені застарілі назви морпортів "Ольвія" (раніше "Октябрськ") і "Чорноморськ" (раніше "Іллічівськ")
Нагадаємо перейменування морського порту "Іллічівськ" морський порт "Чорноморськ" та спеціалізованого морського порту (СМП) "Октябрьск" у СМП "Ольвія" було затверджено постановою №46 від 25 січня 2017 року.
Порт "Южний" знаходиться в державній власності, але 90% перевалки вантажу належить СКМ Ріната Ахметова. На початку 2017 році Міністерство інфраструктури змінило керівництво порту.
У 2015 р. порт займав 91-е місце (48 582 тис. т) по загальному вантажообігу серед портів світу.
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