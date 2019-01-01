"Депутаты" т.н. "госсовета Крыма" одобрили сегодня, 17 апреля, законопроект об увеличении общего объема доходов и расходов бюджета оккупированного Крыма на текущий год на 100 млн рублей.

Эту сумму направили на субсидию фонду "ЯМЭФ" для компенсации расходов на организацию Ялтинского международного экономического форума, сообщает Крыминформ.

"Предусмотрены следующие изменения основных позиций бюджета на 2019 год: увеличение общего объема доходов до 195 млрд 480 млн 800 тыс рублей, увеличение общего объема расходов бюджета до 199 млрд 470 млн 400 тыс рублей", – сообщил предатель Украины "спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов.

Дополнительные доходы в размере 100 млн рублей планируется получить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц.

«Также планируется увеличить расходы бюджета по министерству экономического развития на субсидию некоммерческой организации фонд «Ялтинский экономический форум» на возмещение затрат на организацию проведения ЯМЭФ в сумме 100 млн рублей», – сообщил Константинов.

Дефицит бюджета аннксированного полуострова сохранен на прежнем уровне – 3 млрд 997 млн рублей.