«Дело Веджие Кашка»: «Суд» в Крыму не дал возможности Руслану Трубачу сказать последнее слово / Видео
|13:21 17.04.2019
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|Крым
«Судья» «Киевского райсуда» Симферополя в оккупированном Крыму оборвал последнее слово фигуранта «дела Веджие Кашка» Руслана Трубача, не дав ему возможности сказать то, что хотел крымский татарин.
Об этом заявила супруга другого фигуранта «дела Веджие Кашка» Алие Дегерменджи во время перерыва, передает ATR .
««Судья» предоставил ему слово, Руслан начал говорить, но «судья» его оборвал. Он оборвал на том месте, где Руслан хотел высказаться о своей невиновности. Но «судья» сказал, что это не имеет отношения, он (Трубач — ред.) должен просто сказать свое пожелание», — заявила она.
Алие Дегерменджи добавила, что сегодня в 14:30 «суд» в Крыму огласит приговор Бекиру Дегерменджи, Руслану Трубачу, Асану Чапуху и Казиму Аметову.
Напомним, 10 апреля в «Киевском районном суде» Симферополя прошли прения сторон по «делу Веджие Кашка». В прениях выступил «прокурор», адвокаты и сами подсудимые — Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Асан Чапух и Казима Аметова.
«Прокурор» запросил для обвиняемых от трех до 3,5 года условного срока.
Видео: Крымская солидарность
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