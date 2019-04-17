Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit

13:01 17.04.2019 0 комментариев Крым

Уряд Великої Британії підготував регламент щодо санкцій проти Росії, який набуде чинності після того, як країна вийде зі складу Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", документ опублікований на сайті британського уряду.

"Документ має забезпечити, щоб певні санкції, що стосуються Росії, які в даний час діють у Британії відповідно до законодавства ЄС та відповідних нормативних актів Британії, продовжуватимуть ефективно діяти після того, як Британія залишить ЄС", - йдеться у повідомленні.

Лондон підкреслює, що режим санкцій спрямований на спонукання Росії припинити дії, які дестабілізують Україну або підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Коли ці правила набудуть чинності, вони з тим же суттєвим ефектом замінять відповідне діюче законодавство ЄС та відповідні нормативні документи Британії", - зазначили в уряді.

У Британії наразі діють три режими санкцій щодо Росії відповідно до рішень Євросоюзу:

- санкції від березня 2014 року за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України щодо певних фізичних та юридичних осіб;

- торговельні та фінансові секторальні санкції від липня 2014 року;

- санкції від червня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Росією півострову Крим та Севастополя.



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