Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами Служб информации и безопасности проводят ряд обысков в офисах Агентства публичных услуг.

Соответствующую информацию подтвердил для Sputnik Молдова прокурор Виталие Бусуйок.

Исполняющий обязанности прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнил для Sputnik, что в рамках заведенного уголовного дела подозреваемыми проходят несколько человек - сотрудников Агентства публичных услуг, которое является одним из самых больших ведомств в стране.

"На данный момент задержан ряд сотрудников, среди них есть и высокопоставленные чиновники", - отметил прокурор.

Он также уточнил, что задержанные проходят подозреваемыми по целому ряду статей Уголовного кодекса Молдовы, включая изготовление фиктивных документов.

Бусуйок подчеркнул, что более детальная информация по обыскам будет представлена в четверг, 18 апреля, в 13.00 часов.

В пресс-службе Агентства публичных услуг на телефонные звонки не отвечают.