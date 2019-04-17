В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств

12:41 17.04.2019 0 комментариев Молдова

Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами Служб информации и безопасности проводят ряд обысков в офисах Агентства публичных услуг. 

Соответствующую информацию подтвердил для Sputnik Молдова прокурор Виталие Бусуйок. 

Исполняющий обязанности прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнил для Sputnik, что в рамках заведенного уголовного дела подозреваемыми проходят несколько человек - сотрудников Агентства публичных услуг, которое является одним из самых больших ведомств в стране. 

"На данный момент задержан ряд сотрудников, среди них есть и высокопоставленные чиновники", - отметил прокурор. 

Он также уточнил, что задержанные проходят подозреваемыми по целому ряду статей Уголовного кодекса Молдовы, включая изготовление фиктивных документов. 

Бусуйок подчеркнул, что более детальная информация по обыскам будет представлена в четверг, 18 апреля, в 13.00 часов. 

В пресс-службе Агентства публичных услуг на телефонные звонки не отвечают.



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