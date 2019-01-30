Новый автопаром «Керченский-2» сообщением Керчь – Кавказ вчера, 16 апреля, вышел в первый рейс.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта оккупированного Крыма.

«С 16 апреля на Керченской паромной переправе для обеспечения регулярного паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ начал курсировать самоходный паром «Керченский-2», предназначенный для перевозки пассажиров и транспортных средств», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый паром обеспечит перевозку транспорта, включая крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

«Дополнительное паромное сообщение позволит закрыть потребность в морских перевозках через Керченскую паромную переправу, а также обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту, включая крупногабаритные и тяжеловесные грузы», – подчеркнули в пресс-службе.

В "минтрансе" добавили, что стоимость проезда для пассажиров составляет 150 рублей, стоимость перевозки легковых машин 500 рублей. Перевозка грузовых автотранспортных средств колеблется от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от габаритов.