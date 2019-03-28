На адмінкордоні з окупованим Кримом ФСБ Росії затримала кримськотатарського атівіста Раїма Айвазова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кримської солідарності в Facebook.

"Стало відомо, що кримський татарин, Айвазов Раїм Халилович при перетині російського кордону на КПП "Каланчак" був затриманий. Затримали о 12 годині, на зв'язок виходив о 3 годині. Зараз з ним немає зв'язку більше п'яти годин", - йдеться в повідомленні.

Раїм Айвазов - житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району, кримськотатарський активіст, який займався організацією передач у Ростов-на-Дону політв'язням.

Родичі затриманого зателефонували на гарячу лінію ФСБ і гарячу лінію прикордонної служби ФСБ. Співробітники прикордонної служби відмовили в наданні інформації, а також повідомили про те, що отримати будь-які дані про затриманого можна в Сімферополі в Прикордонному управлінні по Республіці Крим Федеральної Служби Безпеки.

На даний момент сім'я затриманого Раїма Айвазова приїхала до Сімферополя, за вказаною співробітниками прикордонної служби адресою, однак їм відмовили в наданні інформації. Рідні телефонують на гарячу лінію "102", щоб залишити заяву про викрадення людини на кордоні.