Грецький парламент повернеться в середу до питання про вимогу військових репарацій від Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Як очікується, депутати обговорять зміст доповіді парламентського комітету з цього питання, а потім проведуть голосування щодо відновлення вимог до Німеччини.

У пропозиції комітету міститься заклик до уряду "вжити всі необхідні дипломатичні і правові заходи, з тим щоб заявити про свої претензії і повністю задовольнити всі вимоги грецької держави щодо Першої і Другої світових воєн."

Спікер парламенту Нікос Вуціс заявив про "історичний момент для парламенту Греції", наголосивши, що обов’язком уряду є випустити вербальну ноту до уряду Німеччини, перший крок у вимозі репарацій відповідно до міжнародного права.

Розмір репарацій, які, на думку Греції, їй належать, неясний, проте в доповіді міститься посилання на дослідження Державної ради з аудиту, яке оцінює цю суму в 270 - 309 млрд євро.

Берлін неодноразово заявляв, що питання про військові репарації для Греції закрите.