Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
|11:41 17.04.2019
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|Греция
Грецький парламент повернеться в середу до питання про вимогу військових репарацій від Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Як очікується, депутати обговорять зміст доповіді парламентського комітету з цього питання, а потім проведуть голосування щодо відновлення вимог до Німеччини.
У пропозиції комітету міститься заклик до уряду "вжити всі необхідні дипломатичні і правові заходи, з тим щоб заявити про свої претензії і повністю задовольнити всі вимоги грецької держави щодо Першої і Другої світових воєн."
Спікер парламенту Нікос Вуціс заявив про "історичний момент для парламенту Греції", наголосивши, що обов’язком уряду є випустити вербальну ноту до уряду Німеччини, перший крок у вимозі репарацій відповідно до міжнародного права.
Розмір репарацій, які, на думку Греції, їй належать, неясний, проте в доповіді міститься посилання на дослідження Державної ради з аудиту, яке оцінює цю суму в 270 - 309 млрд євро.
Берлін неодноразово заявляв, що питання про військові репарації для Греції закрите.
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