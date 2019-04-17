У НАТО нагадали Росії, що співпрацю гальмує ситуація з Україною

11:21 17.04.2019 0 комментариев Украина

Північноатлантичний альянс обрав тактику стримування й оборони щодо Росії, а призупинення співпраці з РФ сталося через агресію проти України.

Так у НАТО відреагували на слова заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка про цілковите припинення співпраці між Альянсом та Росією, повідомляє Українська правда з посиланням на DW.

"НАТО саме відмовилося від позитивного порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута", – заявив він в інтерв'ю РИА "Новости".

Речниця НАТО Оани Лунгеску у відповідь заявила: "Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу",

Вона нагадала, що в березні 2014 року Альянс в зв'язку з "агресивними діями Росії проти України, повністю призупинив практичне співробітництво з Росією, зберігши при цьому канали для політичного і військового діалогу", і ситуація відтоді не змінилася.

Представниця Альянсу нагадала, що на саміті в Брюсселі в липні 2018 року члени НАТО виключили можливість повернення до "бізнесу як завжди" до того часу, поки в поведінці Росії не відбудеться "явних, конструктивних змін, що продемонструють дотримання Москвою міжнародного права та її міжнародних зобов'язань".

"НАТО прихильне до діалогу з Росією з метою ясного позначення наших позицій, зниження ризиків і посилення прозорості", – вказала Лунгеску, зазначивши, що Альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях.

Як приклади вона навела зустрічі Ради НАТО-Росія, остання з яких відбулася в січні, а також зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, остання з яких відбулася в березні 2019 року в Мюнхені.

Раніше інша речниця НАТО Реанна Джоунс написала у Twitter, що "НАТО призупинило всю практичну співробітницю з Росією 2014 року у відповідь на конфлікт в Україні".



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