В пункте базирования Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане водолазы приступили к обследованию дна акватории Махачкалинской бухты.

О ходе строительных работ на объектах инфраструктуры нового пункта базирования Каспийской флотилии рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Планово идут работы на объектах инфраструктуры Каспийской флотилии», – сообщил Дворников.

«Ведется устройство временной дороги к южному молу, прокладка сетей электроснабжения к площадке строительства», – уточнил командующий войсками ЮВО.

«В пункте базирования г. Махачкала выполняются мероприятия по водолазному обследованию дна акватории и извлечению крупногабаритных предметов», – добавил командующий.

Кроме того, в Дагестане на жилой застройке ведутся работы по строительству жилых домов для семей военнослужащих Каспийской флотилии.

Всего на территории ЮВО в этом году подлежит вводу 490 зданий и сооружений, введено в эксплуатацию более 140.

Работы развернуты на 28 объектах Новороссийской военно-морской базы. Строится общежитие, оборудуются инженерные сети на причалах.

Кроме того к бетонированию монолитного каркаса зданий поликлиники и инфекционного отделения приступили строители на объектах 412-го военного госпиталя во Владикавказе.

Контроль за выполнением графиков строительных работ организован региональным центром управления ЮВО.