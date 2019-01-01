Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
|12:01 17.04.2019
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|Россия
В пункте базирования Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане водолазы приступили к обследованию дна акватории Махачкалинской бухты.
О ходе строительных работ на объектах инфраструктуры нового пункта базирования Каспийской флотилии рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Планово идут работы на объектах инфраструктуры Каспийской флотилии», – сообщил Дворников.
«Ведется устройство временной дороги к южному молу, прокладка сетей электроснабжения к площадке строительства», – уточнил командующий войсками ЮВО.
«В пункте базирования г. Махачкала выполняются мероприятия по водолазному обследованию дна акватории и извлечению крупногабаритных предметов», – добавил командующий.
Кроме того, в Дагестане на жилой застройке ведутся работы по строительству жилых домов для семей военнослужащих Каспийской флотилии.
Всего на территории ЮВО в этом году подлежит вводу 490 зданий и сооружений, введено в эксплуатацию более 140.
Работы развернуты на 28 объектах Новороссийской военно-морской базы. Строится общежитие, оборудуются инженерные сети на причалах.
Кроме того к бетонированию монолитного каркаса зданий поликлиники и инфекционного отделения приступили строители на объектах 412-го военного госпиталя во Владикавказе.
Контроль за выполнением графиков строительных работ организован региональным центром управления ЮВО.
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