Около 30 единиц современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели

10:41 17.04.2019 0 комментариев Россия

В течение недели в войска Южного военного округа поступило около 30 единиц современных видов вооружения и военной техники.

Об оснащении войск ЮВО рассказал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«На прошедшей неделе в соединения и воинские части округа поступило более 10 единиц автомобильной техники, в том числе современные образцы автомобилей УАЗ, Камаз и НЕФАЗ, артиллерийские соединения приняли на вооружение более 10 единиц реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных гаубиц  2С1 «Гвоздика»,  а в соединении специального назначения приняли на вооружение новейшие образцы техники специальной связи», – сообщил Дворников.

В текущем году на вооружение соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) поставлено около 200 единиц вооружения и военной техники различных номенклатур.

Всего в 2019 году на вооружение войск ЮВО планируется поставить более 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники. В результате выполнения годового плана перевооружения доля современных образцов военной техники превысит показатель в 66 процентов.



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