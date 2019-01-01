Оккупанты решили распродать Профессорский уголок в Алуште / Фото

10:21 17.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупанты выставили на продажу очередную партию пансионатов ЮБК: в частные руки уйдут четыре здравницы на побережье аннексированнй Алушты.

Крымские пансионаты и санатории на берегу моря в последнее время пачками выставляются на продажу. И далеко не все из них - недострои, нуждающиеся в восстановлении, пишут Примечания.

5 марта на сайте торгов появилось объявление о продаже недвижимого имущества по адресу: Алушта, Комсомольская, 15. Это детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина. Здравницу выставили на аукцион с начальной ценой 45 440 857,2 руб.

К аукциону допущен почему-то лишь один участник – житель города Саки Азиз Алиев 1953 года рождения. Аукцион признан несостоявшимся из-за того, что была только одна заявка. Однако в таких случаях сделка купли-продажи с заявителем все равно заключается – по стартовой цене без игры на повышение.

2 апреля оккупанты выставил на пиродажу еще один пансионат в Профессорском уголке: «Западный Донбасс», расположенный по адресу: Алушта, Комсомольская, 17. Начальная цена продажи имущества: 62 082 438 руб. Идет процесс подачи заявок. Окончание – 26 апреля.

5 апреля на торгах появился еще один лот Профессорского уголка: комплекс зданий и сооружений пансионата «ХИИТовец» по адресу Алушта, ул. Набережная, 18. Помимо зданий лот включает и движимое имущество — оборудование, офисную технику, гостиничный инвентарь, товарно-материальные ценности и передаточные устройства в количестве 130 позиций.

Начальная цена продажи имущества: 60 430 670,16 руб. В 2017-м году стоимость активов пансионата оценивали в 68 млн рублей. Объект еще не продан, идет процедура сбора заявок. Она завершится 26 апреля.

5 апреля на продажу был выставлен сосед ХИИТовца – комплекс зданий и сооружений, а также движимое имущество пансионата «Днепр» на Набережной, 16. Начальная цена продажи имущества: 99 892 950,31 руб. Здесь окончание приема заявок тоже намечено на 26 апреля.

 



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